مونزا يعمق جراح يوفنتوس ويطيح به في الكالتشيو

ورفع مونزا رصيده بذلك إلى 4 نقاط، في المركز الـ18، بينما تجمد رصيد يوفنتوس عند 10 نقاط، في المركز الثامن.وكانت بداية المباراة قوية من جانب أصحاب الأرض، حيث هدد روفيلا، لاعب يوفنتوس المعار إلى مونزا، مرمى البيانكونيري بتسديدة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن للحارس بيرين.وشهدت الدقيقة 40 طرد الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس، بالبطاقة الحمراء المباشرة، بعدما استلم الكرة في منتصف الملعب تحت ضغط من المدافع، أرماندو إتزو، قبل أن يوجه للأخير ضربة بالمرفق.وفي الدقيقة 74، نجح جيثكيير في تسجيل هدف الحسم، عقب عرضية من الناحية اليمنى من كيوريا، مرت إلى داخل منطقة الست ياردات، ليقابلها الأول بتسديدة في الشباك، لتنتهي المباراة بهزيمة مؤلمة للبيانكونيري (1-0).