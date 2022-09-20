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قبل مونديال قطر.. نجم منتخب البرتغال يعلن اعتزاله الدولي

رياضة

2022-09-20 | 02:37
قبل مونديال قطر.. نجم منتخب البرتغال يعلن اعتزاله الدولي
3,448 مشاهدة

أعلن البرتغالي رافا سيلفا، جناح بنفيكا ومنتخب البرتغال، اعتزاله اللعب دوليا وذلك قبل شهرين من انطلاق مسابقة كأس العالم لكرة القدم المقررة في قطر.

وسبق أن تم استدعاؤه من قبل فرناندو سانتوس، مدرب منتخب "برازيل أوروبا" للمباريات القادمة، وكان من المتوقع أن يكون متواجدا بقائمة المنتخب البرتغالي بمونديال قطر.

ونشر رافا سيلفا، بيانا أعلن من خلاله اعتزاله اللعب دوليا بشكل رسمي : "أبلغت اليوم المدرب فرناندو سانتوس والاتحاد البرتغالي لكرة القدم بعدم وجودي لتمثيل المنتخب الوطني".

مضيفا: "أعتقد أن هذا قرار صادق وصحيح في هذه المرحلة من مسيرتي المهنية، أطالب بأن يحترم الجميع الأسباب ذات الطابع الشخصي".

وأكمل:"لقد مثلت المنتخبات الوطنية في 40 مناسبة، وساعدت في الفوز ببطولة أوروبا 2016 ودوري الأمم، وسأكون دائما في الصف الأول لدعم فريقنا".

وختم: "أنا متأكد من أن المنتخب الوطني سيواصل إسعاد البرتغاليين، في بطولة الأمم وكأس العالم 2022".
وأوقعت قرعة مونديال قطر 2022 المنتخب البرتغالي، في المجموعة الثامنة، برفقة منتخبات: غانا، وكوريا الجنوبية، والأوروغواي.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.
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