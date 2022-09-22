مقترح جديد لتنظيم كأس السوبر الأوروبي.. هذه تفاصيله

وقالت صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، إن الاتحاد الأوروبي يدرس إحداث تطوير على مستوى كأس السوبر الأوروبي لمزيد من العائدات.بموجب المقترح الجديد لكأس السوبر الأوروبي، سيتم توجيه دعوة لبطل الدوري الأمريكي لكرة القدم وبطل مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي، إضافة إلى الطرفين المعتادين وهما بطل دوري أبطال أوروبا وبطل مسابقة الدوري الأوروبي.ويأتي هذا المقترح المنتظر تطبيقه بداية من موسم 2023-2024، في إطار تزايد شعبية كرة القدم في قارة أمريكا الشمالية وبالأخص في الولايات المتحدة التي وصفتها "إنديبندنت" بسوق النمو الرئيسي حاليًا بالنسبة لكرة القدم الأوروبية.كما أن هذا المقترح يمثل تبادلاً للثقافات والرياضات، بالنظر إلى أن دوري كرة القدم الأمريكية "NFL" يُنظّم مبارياته في العاصمة الإنجليزية لندن، وسيُناقش قادة الكرة الأوروبية المقترح الجديد باجتماعه الخميس والجمعة في مدينة إسطنبول.ويحمل فريق ريال مدريد الإسباني -بطل دوري أبطال أوروبا- لقب كأس السوبر الأوروبي عن الموسم الماضي 2021-2022 بفوزه 2-0 على إنتراخت فرانكفورت الألماني بطل الدوري الأوروبي.وتم تدشين كأس السوبر الأوروبي عام 1972 وفاز أياكس أمستردام بأول نسخة عندما كان النهائي يُلعب من مباراتي ذهاب وإياب. لاحقًا غيّر الاتحاد الأوروبي النظام وأصبح السوبر يُقام من مباراة واحدة بداية من عام 1998.قائمة أبرز الفرق الفائزة بكأس السوبر الأوروبيريال مدريد 5برشلونة 5مـــــــيـلان 5ليــفربـول 4أتلتيكو مدريد 3بايرن ميونيخ 2تشيلسي 2أيــاكـس 2أندرلخت 2فالنسيا 2يوفنتوس 2