استعداداً لمواجهة كوستاريكا.. اسود الرافدين يجرون تدريباتهم في البصرة

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "المنتخب الوطني أجري أولى وحداته التدريبيّة، تحتَ قيادةِ المَلاكِ الإسبانيّ الجديد، وذلك في مَلعبِ تدريباتِ المَدينةِ الرياضيّة استعداداً لمُواجهةِ مُنتخبِ كوستاريكا الخميس المقبل".وأضاف ان "رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكُرةِ القدم عدنان درجال ، والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار وأعضاء الاتحادِ العراقيّ يحيى زغير ومحمد ناصر حضرَ التدريبات، كما سبقتْ تدريبات اليوم مُحاضرةٌ قصيرةٌ من قبل المُدربِ الإسباني خيسوس كاساس، وذلك في مقرّ إقامةِ وفد المُنتخبِ الوطنيّ في فندقِ غراند ميللينيوم في البصرة".وأشار الاتحاد الى انه "شاركَ في التدريباتِ (30) لاعباً هم كلٌ من: جلال حسن، حسن أحمد، دلوفان مهدي، علاء عباس، عمار محسن، سجاد محسن، أحمد ياسين، أمير العماري، الآي فاضل، محمد قاسم، زيدان إقبال، حمزة عدنان، الكسندر اوراها، أحمد عبد الحسين، حسين عمار، إبراهيم بايش، حسين جبار، مناف يونس، شهاب رزاق، كرار عامر، حسين علي، هيران أحمد، علي فائز، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، أيمن حسين، زيد تحسين، ضرغام إسماعيل، أمجد عطوان ومصطفى ناظم، محترفُ نادي اوربرو السويدي".وبين ان "أحمد ياسين عبّرَ عن سعادته بعَودته إلى المُنتخبِ الوطنيّ بعد فترةٍ من الغيابِ، وإن فرحته لا توصف ليس فقط من أجل ارتداءِ القميصِ الوطنيّ، وإنما ستكون هناك مباراةٌ في البصرة وسطَ حضورٍ جماهيريّ غفيرٍ كما عودتنا الجماهير العراقيّة في دعمها للمُنتخبِ وتواجدها الغفير في هكذا مبارياتٍ، وهو ما سيعطي رسائلَ كثيرةً"، ودعا ياسين الجمهورَ العراقيٍ والإعلامَ إلى التحلي بالصبرِ كون الطاقم الإسبانيّ الجديد سيكون بحاجةٍ إلى فترةٍ زمنيةٍ من أجل أن نجني ثمارَ العمل الدؤوب في المُستقبلِ القريب".أما مُحترفُ مانشستر يونايتد الإنكليزي "زيدان إقبال" فقد شكرَ الجماهيرَ العراقيّة وكلَ مَن رحبَ بتواجده هنا، حتى مساندتهم خلال إصابته قبل فترةٍ قصيرةٍ، وأوضحَ إقبال: إنه في الكثيرِ من الأحيان لا يمكنني التواجد مع المُنتخبِ الوطنيّ ما لم تكن المبارياتُ ضمن أيام الفيفا دي. ولم يخفِ زيدان سعادته وحَماسه لمُباراةِ كوستاريكا، متأملاً أن يحققَ مع زملائه الفوزَ في المُباراة".وأضافّ: "لمستُ في اليوم الأول مع الملاكِ الإسبانيّ الجديد أفكاراً جديدةً ولاعبين جدّد، والجميعُ يعملُ من أجل هدفِ التأهل إلى كأسِ العالم 2026، وأمامنا أربعُ سنوات نبني بها فريقاً، ونحن متحمسون لذلك".