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دي ماريا بشأن اللعب مع ميسي: احاول دائما التواصل معه
Alsumaria Tv
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تحدث الأرجنتيني آنخيل دي ماريا، نجم يوفنتوس، اليوم الثلاثاء، عن فرص المنتخبات في الفوز بكأس العالم 2022.
وقال دي ماريا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحاول دائمًا التواصل مع ميسي، والبحث عنه في الملعب".
وأضاف: "لكنني أفهم أيضًا أنه رغم قدرته على حسم المباريات، إلا أنه لا يتعين عليك دائمًا منحه الكرة".
واكمل، : "يجب علينا التفكير دائمًا في الوقت المناسب، الذي نمرر فيه الكرة إلى ميسي".
وتابع: "الأرجنتين لديها القدرة أن تهزم أي منتخب والقتال للفوز بكأس العالم".
وواصل: "فرنسا هي المرشح الرئيسي لحسم اللقب، لكونهم الأبطال الحاليين، وبسبب الجودة التي لدى اللاعبين".
وختم: "إسبانيا وألمانيا يعيشان مرحلة تجديد الدماء، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب وليس من الواضح ما يمكن أن يحدث معهم، أو كيف سيكون رد فعلهم في بطولة كبيرة مثل كأس العالم".
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