دي ماريا بشأن اللعب مع ميسي: احاول دائما التواصل معه

وقال دي ماريا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أحاول دائمًا التواصل مع ميسي، والبحث عنه في الملعب".وأضاف: "لكنني أفهم أيضًا أنه رغم قدرته على حسم المباريات، إلا أنه لا يتعين عليك دائمًا منحه الكرة".واكمل، : "يجب علينا التفكير دائمًا في الوقت المناسب، الذي نمرر فيه الكرة إلى ميسي".وتابع: "الأرجنتين لديها القدرة أن تهزم أي منتخب والقتال للفوز بكأس العالم".وواصل: "فرنسا هي المرشح الرئيسي لحسم اللقب، لكونهم الأبطال الحاليين، وبسبب الجودة التي لدى اللاعبين".وختم: "إسبانيا وألمانيا يعيشان مرحلة تجديد الدماء، ولديهم العديد من اللاعبين الشباب وليس من الواضح ما يمكن أن يحدث معهم، أو كيف سيكون رد فعلهم في بطولة كبيرة مثل كأس العالم".