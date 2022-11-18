رسميا.. اتحاد الكرة يقدم شكوى ضد المنتخب الكوستاريكيّ

وقال الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قدّمَ الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم أمس الخميس شَكوَى لدى الاتحادين الدوليّ والكونكاف على الاتحادِ الكوستاريكيّ لعدمِ تَنفيذِ بُنودِ العقدِ المُبرم بين الطرفين الخاصّ بإقامةِ مبارةٍ بين المنتخبين في مدينةِ البصرة.وطالبَ الاتحادُ "بالشرطِ الجزائيّ الذي تضمنهُ العقدُ لإخلال الجانبِ الكوستاريكيّ في بُنوده، ورفضه لجميعِ المُحاولاتِ لإقامةِ المُباراةِ على الرَّغم من التَسهيلاتِ الكبيرةِ التي قدّمت للمنتخبِ الكوستاريكيّ".واشار الاتحاد الى انه "سيحركُ شَكوى في محكمةِ كاس في حال عدمِ استجابةِ الاتحادِ الكوستاريكيّ للشرطِ الجزائيّ في العقد".