مونديال قطر.. بنزيما يعلق على قرار انسحابه من قائمة الديوك

وكتب بنزيما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لم أستسلم أبدًا طوال حياتي، ولكن الليلة وجب التفكير في مصلحة الفريق كما أفعل دائما".أضاف كريم " كان الأنسب أن أترك مكاني للاعب آخر جاهز، يمكنه مساعدة فريقنا في تقديم أداء جيد في كأس العالم".وختم النجم الفرنسي الفائز بجائزة الكرة الذهبية هذا العام "شكرا لكم على كل رسائل الدعم.. إلى الأمام يا فرنسا".ويغيب كريم بنزيما عن كأس العالم 2022، بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر خلال تدريبات الديوك.ويلعب منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة التي تضم أستراليا والدنمارك وتونس ، وتستهل الديوك مشوارها في البطولة، الثلاثاء المقبل، بمواجهة أستراليا في الجولة الأولى من دور المجموعات.