تاريخ "مثير" للمباريات الافتتاحية في كأس العالم

السومرية نيوز – رياضة

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر، خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.





ودائمًا ما تشهد المباريات الافتتاحية في بطولة كأس العالم، نتائج مثيرة، متعلقة بطرفي المباراة الافتتاحية، وتكون واحدة من أكثر مباريات البطولة متابعة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام.

في هذا التقرير نستعرض نتائج المباريات الافتتاحية في جميع نسخ بطولات كأس العالم. ويخوض المنتخب القطري، مستضيف بطولة كأس العالم 2022، المباراة الافتتاحية، يوم الأحد، أمام منتخب الإكوادور، على ملعب البيت، والذي سيسبقه حفل الافتتاح.ودائمًا ما تشهد المباريات الافتتاحية في بطولة كأس العالم، نتائج مثيرة، متعلقة بطرفي المباراة الافتتاحية، وتكون واحدة من أكثر مباريات البطولة متابعة من قبل الجماهير ووسائل الإعلام.في هذا التقرير نستعرض نتائج المباريات الافتتاحية في جميع نسخ بطولات كأس العالم.

14 فوزاً في المباريات الافتتاحية لبطولة كأس العالم



*وفي كأس العالم 1934 والتي استضافتها إيطاليا، خاض المنتخب الإيطالي المباراة الافتتاحية أمام الولايات المتحدة الأمريكية وفاز باللقاء بنتيجة كبيرة قوامها (7-1).

*واستضافت البرازيل بطولة كأس العالم 1950، وخاضت المباراة الافتتاحية أمام المكسيك وفازت بها بنتيجة (4-0).

*وفي كأس العالم 1954 أقيمت مباراتان افتتاحيتان بنفس التوقيت، الأولى فاز بها البرازيل على المكسيك (5-0)، وفي المباراة الثانية فازت يوغوسلافيا على فرنسا (1-0).

*واستضافت السويد مونديال 1958، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخب السويد والمكسيك وشهدت فوز مستضيف البطولة بنتيجة (3-0).

*وأقيمت بطولة كأس العالم 1962 في تشيلي، وأقيمت أربع مباريات في البطولة باليوم الأول، وكان التركيز فيها على المنتخب المستضيف تشيلي الذي فاز على سويسرا (3-1)

*وتمكنت إسبانيا من استضافة مونديال 1982، وجمعت المباراة الافتتاحية بين الأرجنتين وبلجيكا، وشهد اللقاء فوز بلجيكا بهدف دون رد.



*وفي مونديال 1990 بإيطاليا جمعت المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكاميرون والأرجنتين، وشهدت فوز الكاميرون بهدف دون رد.

*واستضافت أمريكا مونديال 1994، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وبوليفيا، وفاز الألمان باللقاء بهدف دون رد.

*وأقيم مونديال 1998 في فرنسا، وجمعت المباراة الافتتاحية بين البرازيل وإسكتلندا، وفازت البرازيل بهدفين مقابل هدف.

*واستضافت دولتا اليابان وكوريا الجنوبية مونديال 2002، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين فرنسا والسنغال، وفازت السنغال بهدف دون رد.

*وجمعت المباراة الافتتاحية في مونديال 2006، بين منتخب ألمانيا مستضيف البطولة ومنتخب كوستاريكا، وفاز فيها أصحاب الأرض بنتيجة (4-2).

*وأقيم مونديال 2014 في البرازيل، وفاز منتخب السامبا على كرواتيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

*واستضافت روسيا مونديال 2018، وفاز منتخب الدب الروسي على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة.



7 مباريات انتهت بالتعادل في افتتاح كأس العالم *استضافت الأوروغواي بطولة كأس العالم 1930، لكنها لم تلعب المباراة الافتتاحية التي جمعت فرنسا والمكسيك وشهدت فوز الديوك الفرنسيين (4-1).*وفي كأس العالم 1934 والتي استضافتها إيطاليا، خاض المنتخب الإيطالي المباراة الافتتاحية أمام الولايات المتحدة الأمريكية وفاز باللقاء بنتيجة كبيرة قوامها (7-1).*واستضافت البرازيل بطولة كأس العالم 1950، وخاضت المباراة الافتتاحية أمام المكسيك وفازت بها بنتيجة (4-0).*وفي كأس العالم 1954 أقيمت مباراتان افتتاحيتان بنفس التوقيت، الأولى فاز بها البرازيل على المكسيك (5-0)، وفي المباراة الثانية فازت يوغوسلافيا على فرنسا (1-0).*واستضافت السويد مونديال 1958، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين منتخب السويد والمكسيك وشهدت فوز مستضيف البطولة بنتيجة (3-0).*وأقيمت بطولة كأس العالم 1962 في تشيلي، وأقيمت أربع مباريات في البطولة باليوم الأول، وكان التركيز فيها على المنتخب المستضيف تشيلي الذي فاز على سويسرا (3-1)*وتمكنت إسبانيا من استضافة مونديال 1982، وجمعت المباراة الافتتاحية بين الأرجنتين وبلجيكا، وشهد اللقاء فوز بلجيكا بهدف دون رد.*وفي مونديال 1990 بإيطاليا جمعت المباراة الافتتاحية بين منتخبي الكاميرون والأرجنتين، وشهدت فوز الكاميرون بهدف دون رد.*واستضافت أمريكا مونديال 1994، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وبوليفيا، وفاز الألمان باللقاء بهدف دون رد.*وأقيم مونديال 1998 في فرنسا، وجمعت المباراة الافتتاحية بين البرازيل وإسكتلندا، وفازت البرازيل بهدفين مقابل هدف.*واستضافت دولتا اليابان وكوريا الجنوبية مونديال 2002، وأقيمت المباراة الافتتاحية بين فرنسا والسنغال، وفازت السنغال بهدف دون رد.*وجمعت المباراة الافتتاحية في مونديال 2006، بين منتخب ألمانيا مستضيف البطولة ومنتخب كوستاريكا، وفاز فيها أصحاب الأرض بنتيجة (4-2).*وأقيم مونديال 2014 في البرازيل، وفاز منتخب السامبا على كرواتيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.*واستضافت روسيا مونديال 2018، وفاز منتخب الدب الروسي على المنتخب السعودي بخماسية نظيفة.

*شهدت بطولة كأس العالم 1938 بفرنسا أول تعادل في المباراة الافتتاحية لكأس العالم، وجمعت بين منتخب سويسرا ومنتخب ألمانيا وانتهت بالتعادل (1-1).

*وشهدت نسخة كأس العالم 1966 والتي استضافتها إنجلترا التعادل الثاني في المباريات الافتتاحية، حيث انتهى لقاء إنجلترا والأوروغواي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

*وانتهت المباراة الافتتاحية في كأس العالم 1970 والتي استضافتها المكسيك، بالتعادل السلبي بين المكسيك والاتحاد السوفييتي (روسيا).

*واستضافت ألمانيا مونديال 1974، وجمعت المباراة الافتتاحية بين منتخبي البرازيل والاتحاد السوفيتي (روسيا) وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

*وأقيمت بطولة كأس العالم 1978 في الأرجنتين، وجمعت المباراة الافتتاحية بين ألمانيا وبولندا وانتهت بالتعادل السبلي.

وعادت المكسيك واستضافت مونديال 1986، وجمعت المباراة الافتتاحية بين إيطاليا وبلغاريا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

*وأقيم مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وتعادل أصحاب الأرض في المباراة الافتتاحية مع المكسيك إيجابيًا بهدف لمثله.



7 انتصارات و3 تعادلات لأصحاب الضيافة في افتتاح كأس العالم

شهدت مباريات افتتاح كأس العالم الـ 21 السابقة، مشاركة البلد المستضيف للبطولة في 10 مناسبات فقط، حيث كان حامل لقب البطولة السابقة من يبدأ بالمباراة الافتتاحية في البطولة التي تليها.

وخلال المباريات الـ10 التي شارك بها البلد المستضيف، حقق 7 منتخبات الانتصار وهم البرازيل (مرتين) وإيطاليا والسويد وتشيلي وألمانيا وروسيا، فيما فشل 3 مستضيفين في تحقيق الفوز واكتفوا بالتعادل وهم إنجلترا والمكسيك وجنوب أفريقيا، ولم يتلق أي بلد مستضيف الخسارة في المباراة الافتتاحية للمونديال عبر التاريخ.