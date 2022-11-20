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تاريخ مواجهات قطر والإكوادور قبيل ضربة البداية في مونديال 2022
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
يكتب المنتخب العربي القطري فصلاً جديداً في مسيرته، عندما يظهر مساء اليوم الأحد للمرة الأولى في تاريخه بنهائيات كأس العالم لكرة القدم، حيث يواجه نظيره الإكوادوري، في افتتاح مواجهات المجموعة الأولى من منافسات النسخة الـ22 من المونديال، التي تستضيفها دولة قطر بدءاً من اليوم الأحد 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، ولغاية يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم.
المباراة سيحتضنها استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية، ومن المُتوقع أن يعرف اللقاء حضور 60 ألف متفرج لمؤازرة العنابي في هذه المباراة التاريخية، أما خارج حدود الاستاد، فستكون أنظار أكثر من 444 مليون عربي مُعلقة بشاشات التلفاز، مؤازرة لأول منتخب عربي يظهر في هذه النسخة المونديالية.
وتقابل المنتخب القطري مع المنتخب الإكوادوري في 3 مناسبات سابقة منها ودية ورسمية فازت قطر في مباراة وخسرة مثلها وخرجت مباراة واحدة بالتعادل.
وكان منتخب قطر قد شارك في بطولة كوبا أمريكا 2019؛ استعدادا لمنافسات مونديال 2022، واجه خلالها 6 منتخبات من أمريكا اللاتينية، فاز في 2 وخسر 7 وتعادل في 3 مباريات، مسجلا 11 هدفا وسكنت شباكه ضعفها.
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