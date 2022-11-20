تاريخ مواجهات قطر والإكوادور قبيل ضربة البداية في مونديال 2022

المباراة سيحتضنها استاد "البيت" في مدينة الخور القطرية، ومن المُتوقع أن يعرف اللقاء حضور 60 ألف متفرج لمؤازرة العنابي في هذه المباراة التاريخية، أما خارج حدود الاستاد، فستكون أنظار أكثر من 444 مليون عربي مُعلقة بشاشات التلفاز، مؤازرة لأول منتخب عربي يظهر في هذه النسخة المونديالية.وتقابل المنتخب القطري مع المنتخب الإكوادوري في 3 مناسبات سابقة منها ودية ورسمية فازت قطر في مباراة وخسرة مثلها وخرجت مباراة واحدة بالتعادل.وكان منتخب قطر قد شارك في بطولة كوبا أمريكا 2019؛ استعدادا لمنافسات مونديال 2022، واجه خلالها 6 منتخبات من أمريكا اللاتينية، فاز في 2 وخسر 7 وتعادل في 3 مباريات، مسجلا 11 هدفا وسكنت شباكه ضعفها.