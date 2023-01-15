"التحرش الجنسي".. نويل لوغرايت في ورطة جديدة بعد أزمة زيدان

يواجه رئيس الاتحاد الفرنسي السابق نويل لوغرايت اتهامات بالتحرش الجنسي، وفقًا لما تناقلته مصادر محلية في الساعات القليلة الماضية.وتقدمت الإدارة العامة للتفتيش والتعليم والرياضة في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بدعوى، يوم الجمعة الماضي، وأخطرت لوغرايت نفسه بالخطوة، حسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "لو موند" الفرنسية.وتشير التقارير إلى أن المفتشين تلقوا شهادات من موظفات في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، وبينهن المديرة العامة للاتحاد فلورانس آرودوا، ووكيلة اللاعبات سونيا سوا.وصرحت وزيرة الرياضة، آميلي أوديا كاستيرا، لصحيفة "لو موند"، أن الإدارة العامة للتفتيش قدمت التقرير إلى القضاء، مضيفة أن "النيابة العامة المختصة ستقرر اعتبارًا من الآن الخطوات الواجب اتباعها".من جانبه، ينكر لوغرايت أي اتهامات بسلوك غير مقبول تجاه الموظفات في الاتحاد، قبل أن تتم إقالته من المؤسسة، بسبب تكرار خروجه عن النص وقبل انتهاء التحقيق.وقبل أيام، شارك المكتب التنفيذي للاتحاد الفرنسي في اتخاذ قرار يقضي باستبعاد نويل لوغرايت، من ممارسة مهامه إلى غاية نشر تقرير خاص بتدقيق فترة تسييره للهيئة الكروية، وذلك على خلفية تصريحات جدلية طالت أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، وشهادات حيال سلوك جنسي مفترض، كما عُلِّقت مهام المديرة العامة فلورانس آرودوا.وكان لوغرايت قد قلّل من احترام زيدان، في تصريحات غريبة أدلى بها لإذاعة "آر إم سي" الفرنسية، وذلك في حديثه عن تجديد عقد المدرب ديشامب مع المنتخب الفرنسي حتى عام 2026، ومستقبل زيدان حاليًا، بعدما كان زيزو مرشحًا لتدريب منتخب بلاده.وقال لوغرايت إنه غير مهتم بمستقبل الدولي الفرنسي السابق زيدان، وإنه لم يفكر مطلقًا في تعيينه خلفًا لديشامب على رأس المنتخب الفرنسي، مُضيفًا: "زيدان لم يتصل بي، وحتى لو فعل؛ فلن أرد عليه".