ليفربول يسعى لضم كانتي

وينتهي عقد كانتي مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، معجب بقدرات كانتي، ويدفع إدارة الريدز لحسم الصفقة في الصيف المقبل.وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أندية آرسنال وتوتنهام هوتسبير وبرشلونة تراقب أيضًا وضع كانتي، لكن ليفربول بات الآن يقود السباق لحسم الصفقة الفرنسية.وأجرى تود بويلي، رئيس تشيلسي، اتصالا مع كانتي ووكلائه هذا الأسبوع، من أجل إقناع اللاعب برفض العروض الخارجية وتجديد عقده مع البلوز.