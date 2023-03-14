رسمياً.. قرارات جديدة تخص "كأس العالم"

ووافق المجلس بالإجماع على إقامة المونديال بداية من نسخة 2026 بنظام 12 مجموعة تضم كل منها 4 منتخبات، بدلا من المقترح السابق: 16 مجموعة في كل منها 3 منتخبات.وسيتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة، وأفضل 8 فرق احتلت المركز الثالث إلى دور 32، مع توفير وقت راحة متوازن بين جميع المتنافسين.ومن المقرر أن تقام 104 مباريات في كأس العالم، وذلك بداية من نسخة 2026 التي ستنظمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.وسيقام نهائي كأس العالم 2026 يوم 19 تموز، على أن يتم تحرير اللاعبين من التزاماتهم مع الأندية بدءا من 25 أيار في العام نفسه.