تفوق على ليفاندوفسكي..أرقام تاريخية لهالاند في دوري الأبطال

وسجل هالاند الهدفين في أقل من دقيقتين،الأول في الدقيقة 22 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 24،ليحقق العديد من الأرقام القياسية،بعدما أصبح بعمر 22 عاماً و236 يوماً أصغر لاعب يسجل 30 هدفاً في 25 مباراة خاضها في المسابقة القارية،متفوقاً على كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الذي سجل 30 هدفاً بعمر 22 عاماً و352 يوماً،وليونيل ميسي الذي سجل عندما كان يلعب لبرشلونة 30 هدفاً بعمر 23 عاماً و131 يوماً.كما أصبح هالاند أسرع لاعب يسجل 30 هدفاً في 25 مباراة،متفوقاً على الهولندي فان نيتسلروي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي سجل 30 هدفاً في 34 مباراة، وعلى البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق الذي سجل في 46 مباراة.ونجح هالاند في تسجيل أكثر من هدف أمام كل خصم واجهه في ثمن نهائي دوري الأبطال، بتسجيل ثنائية أمام باريس سان جيرمان (2019- 2020) ورباعية أمام إشبيلية (2020- 2021) وثنائية أمام لايبزيغ هذا الموسم.