ريال مدريد يتجاوز ليفربول في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال

وسجل بنزيما هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 78.وبهذا الانتصار يتأكد عبور الميرنجي إلى ربع النهائي بنتيجة (6-2) بمجموع المباراتين.وكان ريال مدريد، قد حقق الانتصار في لقاء الذهاب في ملعب "أنفيلد" بنتيجة (5-2).