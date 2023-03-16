صحيفة تكشف مصير رونالدو مع منتخب البرتغال

وأكدت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن الإسباني روبيرتو مارتينيز المدرب الجديد للبرتغال أجرى محادثات مكثفة مع مهاجم النصر السعودي خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يقرر توجيه الدعوة له للمشاركة في تصفيات يورو 2024 في اذار الحالي.ورفض رونالدو الحديث تماما عن مستقبله مع منتخب البرتغال منذ توديع ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022 أمام منتخب المغرب، في مفاجأة مدوية بمونديال قطر.وعلى الرغم من غياب المؤشرات في الفترة الماضية عن مشاركة رونالدو في تصفيات يورو 2024، يبدو أن "صاروخ ماديرا" ملتزم تماما بتمثيل منتخب بلاده، لأن ذلك سيمنحه فرصة لمطاردة رقم فردي مميز للغاية.ويعد رونالدو حاليا أكثر لاعب مشاركة في مباريات دولية في تاريخ كرة القدم، إلى جانب الكويتي بدر المطوع، الذي سيلعب أيضا ضد الفلبين في نفس اليوم الذي يستضيف فيه منتخب البرتغال نظيره ليختنشتاين.ويتقاسم رونالدو والمطوع الصدارة من حيث عدد المباريات التي شارك فيها الثنائي مع منتخبي البرتغال والكويت على الترتيب، برصيد 196 مباراة لكل منهما.