فرقة غوارديولا اولاً.. فرص تتويج الأندية المتأهلة لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وبلغت أندية تشيلسي، وبنفيكا، وبايرن ميونيخ، وميلان، ومانشستر سيتي، وإنتر، وريال مدريد، ونابولي الدور ربع النهائي لنسخة 2022-2023.وصنّف محللو البيانات في الموقع الشهير FiveThirtyEight فرص كل فريق في التتويج بأمجد البطولات الأوروبية.وجاء مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الأخيرين، على رأس المرشحين لتجريد ريال من لقبه.وحصل لاعبو المدرب الإسباني بيب غوارديولا على نسبة بلغت 33%، مع اعتبارهم الفريق الأقوى بالبطولة حتى الآن.ويرى موقع givemesport أن وصول النرويجي إيرلنغ هالاند، "الماكينة البشرية" في تسجيل الأهداف، عزَّز من فرص "السيتزنس" في تحقيق اللقب الأول بتاريخ النادي.وحلَّ بايرن ميونيخ، الذي أقصى باريس سان جيرمان بفوزه عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة إجمالية 3-0، في المركز الثاني بنسبة 23%.اللافت في هذه الأرقام، أن ريال مدريد، حامل لقب النسخة الماضية، وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة (14 مرة)، تواجد في المركز الثالث بنسبة 14% فقط.وفي واقع الأمر، لا يمكن استبعاد "الميرنغي" من الترشيح على الرغم من مستواه المتذبذب هذا الموسم، لكن الفريق يظهر بشكل مغاير عندما يتعلق الأمر بمباريات دوري الأبطال.وبلغ ريال مدريد الدور ربع النهائي- وهو الفريق الإسباني الوحيد المتبقي- بعد فوزه مرتين على ليفربول، وصيف في نسخة 2021-2022، بنتيجة إجمالية بلغت 6-2.ويأتي نابولي في المركز الرابع بين المرشحين، ويمكن وصف ما يقدمه الفريق محلياً وأوروبياً هذا الموسم بـ"المفاجأة السارة"، إذ يقترب من التتويج بـ"الكالشيو" للمرة الثالثة في تاريخه، كما يقدِّم مستوى مذهلاً في دوري الأبطال.وبلغت نسبة احتمال فوز نابولي بدوري الأبطال 11%، ولو حدث ذلك فإنه سيكون موسماً للتاريخ بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لفريق الجنوب الإيطالي.أما باقي الأندية الأربعة المتبقية، فلم يتجاوز أي منها حاجز الـ10%، فالمتألق بنفيكا، الذي يسعى لأن يكون أول فريق برتغالي يتوَّج بالبطولة منذ مواطنه بورتو في عام 2004، جاءت حظوظه بنسبة 7%.أما تشيلسي، بطل عام 2021، فجاء سادساً بنسبة 6%، فيما حلّ الجاران اللدودان إنتر وميلان في المركزين السابع والثامن توالياً بنسبة 4 و2%.لن تمكث هذه الأندية الثمانية طويلاً ليعرف كل منها منافسه في دور الثمانية، لأن القرعة ستُجرى اليوم الجمعة 17 مارس/آذار 2023.وكما جرت العادة، ستُسحب القرعة في مدينة نيون السويسرية، وستبدأ فعالياتها عند الساعة الـ14:00 بتوقيت العراق.وبإمكان عشاق البطولة متابعة مجريات القرعة عبر قناة beIN Sports الإخبارية، التابعة لمجموعة beIN الإعلامية، مالكة حقوق بث جميع مباريات البطولات الأوروبية للأندية، في المنطقة العربية.يُذكر أن مباريات الذهاب من الدور ربع النهائي ستُقام يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 أبريل/نيسان 2023، على أن تُلعب لقاءات الإياب بعدها بأسبوع (18 و19 من الشهر نفسه).