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اليوم.. منتخب العراق يتوجه إلى سانت بطرسبيرغ لمواجهة روسيا
Alsumaria Tv
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يغادر وف المنتخب العراقي، اليوم الجمعة، العاصمة بغداد متوجهاً إلى سانت بطرسبيرغ؛ لملاعبة منتخب روسيا ودياً.
وقال اتحاد الكرة العراقي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وفد المنتخب الوطنيّ يغادر بغداد اليوم الجمعة متوجهاً إلى سانت بطرسبيرغ لخوض المباراة الدوليّة الودية أمام روسيا التي تقام يوم الأحد المقبل".
وبحسب البيان، أن "المباراة ستنطلق في الساعةِ السادسة مساءً بتوقيت بغداد".
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