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دجوكوفيتش يودع بطولة روما للتنس
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ودع المصنف أولا عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش، اليوم الأربعاء، الدور ربع النهائي لدورة روما لفئة ألف نقطة في التنس، بخسارته أمام الدنماركي هولغر رونه المصنف سابعا 2-6 و6-4 و2-6 .
وحقق رونه البالغ 20 عاما فوزه الثاني تواليا على دجوكوفيتش (35 عاما)، المتوج 6 مرات في روما، بعد أن تغلب عليه في نهائي دورة باريس بيرسي للماسترز 2022.
ورفع رونه الذي يخوض مشاركته الأولى في روما، رصيده إلى 12 فوزا مقابل 3 هزائم هذا الموسم على الأرض الترابية، علما بأنه بلغ النهائي في مونتي كارلو الشهر الماضي قبل أن يتوج بلقبه الرابع في ميونخ.
ويلتقي رونه في نصف نهائي دورة روما مع الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو.
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