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نجل كريستيانو رونالدو يشعل مواقع التواصل بعبارة "الحمدلله" (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز- رياضة
وسط اتجاه كافة الأنظار إلى اللاعب البرتغالي نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو خطف فيديو لابنه كريستيانو رونالدو جونيور، القلوب وهو يتحدث اللغة العربية.
فقد ظهر الصغير البالغ من العمر 12 عاما والذي انتقل مع والده وعائلته قبل أشهر للعيش في الرياض، في المقطع وهو يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".
وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصداً عشرات اللايكات والمشاركات، ووسط تعليقات تشيد بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.
وكان نادي النصر السعودي، أعلن في 30 كانون الثاني من العام الماضي، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.
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