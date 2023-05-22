نجل كريستيانو رونالدو يشعل مواقع التواصل بعبارة "الحمدلله" (فيديو)

كريستيانو جونيور لأحد اصدقائه:



" كيف حالك ؟ ، الحمدالله " ❤️ pic.twitter.com/LIXdz68fwe — عالم القوت (@GOATTWORLD) May 20, 2023

فقد ظهر الصغير البالغ من العمر 12 عاما والذي انتقل مع والده وعائلته قبل أشهر للعيش في الرياض، في المقطع وهو يتحدث بالعربية مع أحد أصدقائه، إذ سأله الأخير عن حاله، فرد عليه: "الحمد لله".وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حاصداً عشرات اللايكات والمشاركات، ووسط تعليقات تشيد بسرعة تأقلم العائلة مع الحياة في المملكة.وكان نادي النصر السعودي، أعلن في 30 كانون الثاني من العام الماضي، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.