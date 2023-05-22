تعرف على احصائيات مشاركات العراق في مونديالات الشباب

وشارك منتخبنا الشبابي في أربع نسخ من مونديال الشباب كانت أولها في تونس عام 1977 وخرج من دور المجموعات، اما مشاركته الثانية فكانت في مونديال السعودية عام 1989 وخرج من الدور ربع النهائي، ليعود ويخرج من دور المجموعات في مونديال الارجنتين عام 2001 وفي اخر مشاركة له في مونديال تركيا عام 2013 احرز العراق المركز الرابع.اما عن عدد المباريات التي خاضها ليوث الرافدين خلال مشاركاته السابقة في مونديال الشباب فقد لعب 17 مباراة فاز في 9 منها وتعادل في واحدة وخسر 7 مباريات، سجل خلالها 27 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.وكان ابرز هدافي ليوث الرافدين خلال مشاركاته بمونديال الشباب حسين سعيد وسجل 3 اهداف وفرحان شكور سجل أيضا 3 اهداف.ويلعب منتخبنا الشبابي أولى مبارياته في مونديال الارجنتين ضد نظيره الارغواي في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف ليلة اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبات اسبانيا وتونس.