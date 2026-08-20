هل تعمد منتخب الأرجنتين الخسارة في نهائي المونديال؟ رئيس الاتحاد يرد بقوة

وكانت المباراة النهائية، التي أقيمت في 19 تموز/يوليو 2026، قد انتهت بفوز إسبانيا وتتويج كتيبة المدرب بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها، ما أعقبه انتشار شائعات وتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي إيحائية بتعمد لاعبي الخسارة، وهو ما نفاه تابيا بصورة قاطعة.ونشر تابيا بيانه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مهاجما ما وصفه بحملة استهدفت تشويه صورة المنتخب الأرجنتيني ولاعبيه، مؤكدا أن ما حدث تجاوز حدود النقد الرياضي إلى نشر الأكاذيب والتشكيك في نزاهة اللاعبين. وجاء في البيان: "شهر كامل من الأكاذيب والتلاعب وحملة دنيئة لبناء انطباع بأن هذا الفريق قد استسلم".وأضاف رئيس : "ما لا يمكن قبوله هو الكذب واختلاق القصص وتأجيج الشكوك لأيام، ثم عندما يتبين أن الأمر برمته كان مجرد خدعة، التستر والتظاهر بأن شيئا لم يحدث".وأكد رئيس أن لاعبي المنتخب لم يدخروا جهدا خلال المواجهة، وأن ما تعرضوا له خارج الملعب كان بمثابة محاولة لضرب صورتهم أمام الجماهير. وقال تابيا: "فيما كان لاعبو منتخبنا يبذلون قصارى جهدهم في الملعب، كان البعض في الخارج يبثون الكراهية، ساعين إلى تشويه صورة منتخب وطني نال احترام الملايين".ووجه رئيس الاتحاد الأرجنتيني رسالة أشد حدة إلى المشككين في نزاهة لاعبي المنتخب، قائلا: "لن يستطيعوا محو ما فعلوه ووصفهم لاعبي المنتخب بالخونة".وواصل تابيا لهجته الحادة في الجزء الأخير من البيان، مشددا على أن الاعتذار يجب أن يكون الخطوة الطبيعية لكل من وجه اتهامات إلى لاعبي المنتخب الأرجنتيني دون أدلة، خاصة بعدما هدأت موجة الجدل التي أعقبت المباراة النهائية.وقال: "عندما تُوجه الاتهامات، وتُقال الأكاذيب، ويُجرح أولئك الذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل هذا علنا، فإن الاعتذار ليس امتناناً، بل هو واجب".واختتم رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانه برسالة مختصرة وحاسمة، قال فيها: "ليس على من بذلوا كل ما في وسعهم أن يبرروا شيئا؛ أما من كذبوا فعليهم ذلك".