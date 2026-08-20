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هل تعمد منتخب الأرجنتين الخسارة في نهائي المونديال؟ رئيس الاتحاد يرد بقوة

كأس العالم 2026

2026-08-20 | 05:28
هل تعمد منتخب الأرجنتين الخسارة في نهائي المونديال؟ رئيس الاتحاد يرد بقوة
89 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أصدر رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو "تشيكي" تابيا، بياناً شديد اللهجة هاجم فيه أصحاب "نظريات المؤامرة" والمشككين بنزاهة لاعبي المنتخب الوطني ومدربهم ليونيل سكالوني، وذلك عقب مرور شهر كامل على خسارة المباراة النهائية لبطولة كأس العالم أمام المنتخب الإسباني.

وكانت المباراة النهائية، التي أقيمت في 19 تموز/يوليو 2026، قد انتهت بفوز إسبانيا وتتويج كتيبة المدرب لويس دي لا فوينتي بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخها، ما أعقبه انتشار شائعات وتكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي إيحائية بتعمد لاعبي الأرجنتين الخسارة، وهو ما نفاه تابيا بصورة قاطعة.

ونشر تابيا بيانه عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مهاجما ما وصفه بحملة استهدفت تشويه صورة المنتخب الأرجنتيني ولاعبيه، مؤكدا أن ما حدث تجاوز حدود النقد الرياضي إلى نشر الأكاذيب والتشكيك في نزاهة اللاعبين. وجاء في البيان: "شهر كامل من الأكاذيب والتلاعب وحملة دنيئة لبناء انطباع بأن هذا الفريق قد استسلم".

وأضاف رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: "ما لا يمكن قبوله هو الكذب واختلاق القصص وتأجيج الشكوك لأيام، ثم عندما يتبين مع مرور الوقت أن الأمر برمته كان مجرد خدعة، التستر والتظاهر بأن شيئا لم يحدث".

وأكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني أن لاعبي المنتخب لم يدخروا جهدا خلال المواجهة، وأن ما تعرضوا له خارج الملعب كان بمثابة محاولة لضرب صورتهم أمام الجماهير. وقال تابيا: "فيما كان لاعبو منتخبنا يبذلون قصارى جهدهم في الملعب، كان البعض في الخارج يبثون الكراهية، ساعين إلى تشويه صورة منتخب وطني نال احترام الملايين".

ووجه رئيس الاتحاد الأرجنتيني رسالة أشد حدة إلى المشككين في نزاهة لاعبي المنتخب، قائلا: "لن يستطيعوا محو ما فعلوه ووصفهم لاعبي المنتخب بالخونة".

وواصل تابيا لهجته الحادة في الجزء الأخير من البيان، مشددا على أن الاعتذار يجب أن يكون الخطوة الطبيعية لكل من وجه اتهامات إلى لاعبي المنتخب الأرجنتيني دون أدلة، خاصة بعدما هدأت موجة الجدل التي أعقبت المباراة النهائية.
وقال: "عندما تُوجه الاتهامات، وتُقال الأكاذيب، ويُجرح أولئك الذين بذلوا كل ما في وسعهم من أجل هذا القميص علنا، فإن الاعتذار ليس امتناناً، بل هو واجب".

واختتم رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بيانه برسالة مختصرة وحاسمة، قال فيها: "ليس على من بذلوا كل ما في وسعهم أن يبرروا شيئا؛ أما من كذبوا فعليهم ذلك".
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