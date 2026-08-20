روبرتو كارلوس يحسم الجدل حول اعتناقه الإسلام

وقال ، خلال حديثه مع الإعلامي اللبناني مالك مكتبي، إنه "يحترم بشكل كبير، لكنه شدد على أن الأخبار التي تحدثت عن اعتناقه الدين الإسلامي غير صحيحة"، مؤكدا أنه "لا يزال مسيحيا كاثوليكيا ويحترم جميع الأديان والمعتقدات".وكانت شائعة اعتناق كارلوس الإسلام انتشرت على نطاق واسع بعد تداول أخبار وصور زعمت زواجه من سيدة الأعمال ووكيلة اللاعبين المغربية الطاهري، وربطت بين الزواج المزعوم وقرار اللاعب تغيير ديانته.لكن كارلوس وسهيلة الطاهري نفيا هذه الرواية في حديثهما مع مالك مكتبي، إذ أكدت الطاهري أنه"لم يحدث زواج بينهما"، موضحة أن "الصور المتداولة التقطت خلال فعالية جمعتهما في ، وليست من حفل كما تم الترويج".وجاءت تصريحات كارلوس لتضع حدا للشائعات التي تصاعدت خلال الأيام الماضية، خصوصا بعدما نقلت روايات عن شخصيات أخرى تزعم أنه نطق بالشهادتين واعتنق الإسلام.وشدد نجم السابق على احترامه لجميع الأديان، معبرا عن استيائه من تداول معلومات وصفها بأنها غير صحيحة، مؤكدا أن "احترامه للإسلام لا يعني تغيير معتقده الديني".ولعب البالغ 53 عاما، في مركز الظهير الأيسر، واشتهر بسرعته الكبيرة وتسديداته الصاروخية، وقضى أبرز سنوات مسيرته مع ريال بين عامي 1996 و2007، حيث توج بدوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني 4 مرات.كما كان أحد أبرز نجوم منتخب البرازيل، وتوج معه بكأس العالم 2002، إلى جانب الفوز بكأس كوبا عامي 1997 و1999، واعتزل كرة القدم عام 2015.