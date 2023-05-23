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مونديال الشباب.. العراق يخسر أمام الأوروغواي برباعية
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عماد محمد: هذا ما قتلنا في مباراة الأوروغواي وسنقاتل من أجل التأهل

رياضة

2023-05-23 | 06:18
عماد محمد: هذا ما قتلنا في مباراة الأوروغواي وسنقاتل من أجل التأهل
1,836 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

اعتذر مدرب منتخب شباب العراق، عماد محمد، إلى الجماهير العراقية، بعد الخسارة أمام الأوروغواي 0-4، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الـ 5، لنهائيات كأس العالم للشباب بالأرجنتين.

وقال محمد في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "لدينا 5-6 لاعبين لم يكونوا في يومهم، الأخطاء الفردية هي ما قتلنا في المباراة، والأوروغواي استغلها بالطريقة الصحيحة، الفوارق الجسمانية هي ما حمس المباراة لمنتخب الأوروغواي، ولكن تبقى هناك 6 نقاط في الملعب سنقاتل من أجلها".

من جانبه، كشف لاعب منتخب شباب العراق، علي جاسم، أنه من المؤسف الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة، لكنه وعد الجماهير العراقية بالتعويض في المباراتين المقبلتين، مشدّدًا على أن هناك 6 نقاط ما زالت في الملعب.

هذا؛ وسيلاقي منتخب "ليوث الرافدين" منتخب شباب تونس، يوم الخميس المقبل، في ثاني مباريات المجموعة الـ 5، ويختتم آخر مبارياته، في الدور الأول، أمام إنجلترا يوم الأحد المقبل.

وتتصدر الأوروغواي الترتيب بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأوروغواي، فيما يحل المنتخبان العربيان تونس والعراق في المركزين الثالث والرابع، بلا نقاط.
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