عماد محمد: هذا ما قتلنا في مباراة الأوروغواي وسنقاتل من أجل التأهل

وقال محمد في تصريحات إعلامية بعد المباراة: "لدينا 5-6 لاعبين لم يكونوا في يومهم، الأخطاء الفردية هي ما قتلنا في المباراة، والأوروغواي استغلها بالطريقة الصحيحة، الفوارق الجسمانية هي ما حمس المباراة لمنتخب الأوروغواي، ولكن تبقى هناك 6 نقاط في الملعب سنقاتل من أجلها".من جانبه، كشف لاعب منتخب شباب العراق، علي جاسم، أنه من المؤسف الخسارة بهذه النتيجة الثقيلة، لكنه وعد الجماهير العراقية بالتعويض في المباراتين المقبلتين، مشدّدًا على أن هناك 6 نقاط ما زالت في الملعب.هذا؛ وسيلاقي منتخب "ليوث الرافدين" منتخب شباب تونس، يوم الخميس المقبل، في ثاني مباريات المجموعة الـ 5، ويختتم آخر مبارياته، في الدور الأول، أمام إنجلترا يوم الأحد المقبل.وتتصدر الأوروغواي الترتيب بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الأوروغواي، فيما يحل المنتخبان العربيان تونس والعراق في المركزين الثالث والرابع، بلا نقاط.