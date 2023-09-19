ليس ريال مدريد.. أنشيلوتي يرشح هذا الفريق لخطف دوري أبطال أوروبا

وسئِل مدرب ريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه بالجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا المقرر لها غدًا الأربعاء أمام يونيون برلين عن ما إذا كان مانشستر سيتي هو المرشح الأقوى للفوز باللقب. وأجاب: "نعم، مانشستر سيتي هم المرشحون، لديهم تشكيل رائع، وحققوا كثيرًا من الانتصارات".وتحدث أنشيلوتي عن أهداف ريال مدريد هذا الموسم من المسابقة قائلًا :"هدف ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا دائمًا واحد، الفوز ثم التأهل لثمن النهائي ثم ربع النهائي ثم قبل النهائي ولعب المباراة النهائية والتتويح باللقب".وتغلب مانشستر سيتي على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ليشق طريقه إلى المباراة النهائية ثم التتويج باللقب.وحقق مانشستر سيتي الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على إنتر في نهائي الموسم الماضي بهدف دون رد سجله نجم خط الوسط رودري.بينما حقق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا 14 عامًا، كأكثر ناد أوروبي يتوج بها.