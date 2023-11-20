طفل فلسطيني بترت ساقه يوجه رسالة مؤثرة لياسين بونو (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لطفل فلسطيني من غزة بترت إحدى رجليه، يوجه خلاله رسالة مؤثرة للمغربي، ياسين بونو، حارس مرمى نادي الهلال السعودي لكرة القدم، عبر فيها عن حبه للاعب وحلمه بلقائه.

وقال الطفل عاصف أبو مالك على منصات التواصل الاجتماعي: "أنا بحب الحارس ياسين بونو، لو على رجل وحدة لأذهب لرؤيته، أنا بحب اللاعب من أنا وصغير وشجعته في كأس العالم قطر 2022، ..".



طفل فلسطيني، بترت رجله جراء القصف، يعبر عن حبه لياسين بونو#فلسطين #القصف #ياسين_بونو pic.twitter.com/gO2zdkpNT2 — Hespress هسبريس (@hespress) November 20, 2023 وأضاف الطفل: "أتمنى أن يقوم الحارس بونو بعلاجي وتركيب طرف صناعي لقدمي..".

