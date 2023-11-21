السومرية تنشر التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة فيتنام

السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، التشكيلة الأساسية لمنتخبنا الوطني لمواجهة منتخب فيتنام في تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن الجولة الثانية من التصفيات القارية المزدوجة المؤهلة الى كأس العالم 2026 وكأس امم اسيا 2027.



التشكيلة ادناه:

ويتصدر المنتخب العراقي المجموعة السادسة، بعد فوزه على إندونيسيا يوم الخميس الماضي بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى من التصفيات، متفوقًا بفارق الأهداف عن منتخب فيتنام، الذي تغلّب بدوره على الفلبين بهدفين نظيفين.