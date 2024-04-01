برشلونة يخسر نجمه أمام باريس

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن بيدري، نجم برشلونة، على الأغلب لن يلحق بمباراة الذهاب أمام سان جيرمان، رغم أنه يسير بشكل جيد في برنامج التعافي من الإصابة.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الخلفية الطبية لبيدري وكثرة إصاباته في الموسم الحالي والماضي تجعل برشلونة حذرا للغاية معه ولا يرغب في المخاطرة بشأن موعد عودته إلى المباريات.وسبق أن أعلن برشلونة، في بداية شهر مارس/أذار الماضي، أن بيدري يعاني من إصابة في العضلة المستقيمة في الفخذ الأيمن.وذكرت تقارير إسبانية أن فترة غياب بيدري عن الملاعب ستتراوح من 5 إلى 6 أسابيع.