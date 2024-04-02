توضيح رسمي بشأن مزاعم تسمية الإيراني "علي رضا" لإدارة مباراة العراق وفيتنام

وذكر الاتحادُ العراقيّ، "ننفي ما تتداوله عددٌ من وسائلِ الإعلام المختلفة بشأن تسمية الحكم الدوليّ "علي رضا فغاني" لإدارةِ مباراة منتخبنا الوطنيّ ونظيره الفيتنامي في البصرة ضمن الجولةِ السادسة والأخيرة ضمن المجموعة السادسة من التصفياتِ الآسيويّة المزدوجة المؤهلة لنهائياتِ كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027".وغادر المنتخب العراقي بطولة أمم اسيا الأخيرة بعد خسارته امام نظيره الأردني بثلاثة اهداف مقابل هدفين، فيما عبر الجمهور والاتحاد العراقي عن غضبه بسبب سوء إدارة التحكيم في المباراة من قبل الحكم الإيراني علي رضا فغاني.واتهمت الجماهير العراقية حكم المباراة سابقاً بانه كان سبباً في خسارة المنتخب الوطني بعد ان قام بطرد المهاجم ايمن حسين بسبب احتفاليه قام بها الأخير تعبيراً عن فرحته بتسجيل هدف التقدم، مما تسببت حالة الطرد في الدقائق الأخيرة الى قلب المباراة رأساً على عقب واستغل المنتخب الأردني الحالة لصالحة لتحقيق الفوز.