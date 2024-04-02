بعد استقالة البدري.. الزوراء يعلن عن مدربه الجديد

أعلن نادي الزوراء الرياضي، تسمية المدرب عصام حمد، مدرباً لفريق الكرة خلفاً للمستقيل حسام البدري.

وذكر النادي في بيان أن "الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، اجتمعت وقررت قبول استقالة الكابتن حسام البدري وكادره التدريبي مع تقديم الشكر والتقدير للبدري وكادره المساعد".

وأضاف أن "الإدارة قررت تسمية كادر تدريبي جديد لقيادة الفريق في المتبقي من استحقاقات الموسم الكروي مؤلفا من: عصام حمد مدرباً وحسين عبد الواحد مساعداً وهشام محمد مساعداً وعلاء كاطع مدرباً للحراس".

وقدم المدرب المصري حسام البدري استقالته، اليوم الثلاثاء، من تدريب الزوراء لأسباب وصفها بالشخصية.