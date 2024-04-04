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الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات

رياضة

2024-04-04 | 03:10
الجولة الـ 21 من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم.. هذا جدول المباريات
458 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

تنطلق اليوم الخميس منافسات الجولة الـ21 من دوري نجوم العراق الكروي للمحترفين، بإقامة 4 لقاءات، أبرزها التي تجمع الزوراء والكهرباء، ويضيفها ملعب الأول عند الساعة التاسعة والنصف مساء.

وتحمل هذه المواجهة شعار التعويض للفريقين عقب تعثرهما في الجولة السابقة، حينما تعادل الزوراء سلبا امام النجف، بينما خسر الكهرباء بمواجهة النفط، وتعد مباراة اليوم فرصة مناسبة لهما من اجل تصحيح المسار، لا سيما للنوارس الطامح الى العودة للمربع الذهبي تحت قيادة مدربه الجديد عصام حمد الذي تسلم المهمة خلفاً للمصري حسام البدري.

ويتواجد الابيض في المرتبة الخامسة برصيد (31 نقطة)، بينما يقف البرتقالي في المركز الثاني عشر بـ(26 نقطة).

وفي لقاء ثان تصطدم طموحات النجف صاحب الارض والجمهور بالمعنويات العالية لضيفه النفط المنتشي بالفوز على الكهرباء، ويمني غزلان البادية النفس للحصول على النقاط الكاملة بغية التقدم نحو مرتبة أفضل.

ويمتلك النجف (27 نقطة) في المركز الحادي عشر، بينما لدى النفط الذي يقف بالمرتبة الثامنة (30 نقطة).

بدوره يتطلع نوروز الى مواصلة عروضه المميزة عندما يواجه امانة بغداد، ونجح ممثل محافظة السليمانية في الفوز على الكهرباء بالاختبار الأخير، وفي المقابل تعادل اسود العاصمة بمواجهة نفط ميسان بهدف لكل فريق.
 
من جانبه يحل نفط البصرة ضيفاً على نفط ميسان سعياً منه للنهوض من كبوة الخسارة امام الميناء، ويحتل الفريق البصري المركز الثامن عشر وله (18 نقطة)، بينما لدى فرسان المملكة عاشر الترتيب (27 نقطة).

وتستكمل غداً الجمعة لقاءات الجولة 21 باقامة مباراتين، تجمع الأولى الطلبة السادس بنظيره القوة الجوية الوصيف الطامح لمصالحة جماهيره بعد الخسارة الأخيرة أمام دهوك.

وفي المباراة الثانية يحط الشرطة متصدر المسابقة الرحال في محافظة النجف حينما يقابل نفط الوسط متذيل القائمة، وتبدو حظوظ القيثارة هي الأوفر للتفوق على منافسه عطفاً على الامكانات والفوارق الفنية.

وتختتم الجولة بعد غد السبت عندما يلعب الحدود امام كربلاء، ويستضيف زاخو جاره دهوك، ويواجه الميناء متحديه الكرخ، في الوقت الذي يستقبل فيه اربيل منافسه نادي القاسم. 
قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏Iraq Stars League دوري نجوم العراقه الخميس 2024/4/4 3:00PM نفط البصرة مباريات الجولة 21 ميسان ماعب نفط ميسان امانة بغداد 3:00PM نوروز الكهرباء 9:30PM T زوراء الزوراء نفط لنجف 9:30PM ماعب النجف الجمعة 2024/4/5 2 القوة الجوية 9:30PM 9 ملعبالشعب الشرطة 9:30PM نفط الوسط السبت 2024/4/6 كربلاء LIs 者 3:00PM ملعبالكرخ 9:30PM زاخو 9:30PM الكرخ ناء المي القاسم 9:30PM ملعبالمدينة f.00X‏'‏

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