السيتي يقترب من حسم الدوري بفوز صعب على توتنهام

بات مانشستر سيتي على بعد خطوة واحدة من الاحتفاظ بلقب الدوري لإنجليزي الممتاز، بفوزه مساء الثلاثاء، على مضيفه توتنهام 2-0، في مبارة مؤجلة.

وأحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند هدفي المباراة في الدقيقتين 51 و90+1. وبهذا الفوز، يتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 88 نقطة، بفارق نقطتين أمام آرسنال صاحب المركز الثاني، مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة، فيما فقد توتنهام أمل احتلل المركز الرابع والتأهل إلى دوري الأبطال، حيث يتأخر عن أستون فيلا بفارق 5 نقاط.