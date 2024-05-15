​الكشف عن "جاسوس خفي" داخل برشلونة

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ديكو يعاني بسبب التسريبات التي تخرج من برشلونة والتي تعود أيضا إلى عهد ماتيو أليماني المدير الرياضي السابق.واشتكى ديكو من هذا الأمر بعد أن انتشرت أنباء مؤخرا عن حسم مستقبل المهاجم البرازيلي فيتور روكي، بالإضافة إلى تسريب آخر يتعلق بعقد اجتماع لغرفة الملابس رغم أن الاجتماع كان لا يزال جاريا.وأشارت إلى أن ديكو نفسه وافق على إنشاء لجنة رياضية تضم بويان كركيتش ورافائيل يوستي وخوان سولر وإنريك ماسيب، ما يعني أن المعلومات تكون متاحة لدى عدة أشخاص.وأوضحت أن أليخاندرو إيشيفاريا، شقيق زوجة الرئيس السابق، رغم أنه ليس في اللجنة الرياضية، لكن لديه علاقة جيدة مع الرئيس خوان لابورتا وديكو وتشافي، لذا فإنه ليس من بين الأشخاص الذين يتهمهم المدير الرياضي ويعتبره شخصًا موثوقًا وليس مصدرا للتسريبات.ويدرك ديكو أن المعلومات المسربة لا تكون لدى المسؤولين فقط، لأنه يتعامل مع العديد من الوكلاء، لكنه سيحاول الحد من هذه التسريبات.