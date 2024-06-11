برشلونة يحصل على تعويض مالي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

وكان دي يونج قد دخل القائمة الأولية لمنتخب هولندا من أجل خوض يورو 2024، قبل إعلان استبعاده، أمس الإثنين، بسبب عدم تعافيه من إصابة الكاحل.ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيحصل البارسا على 50 ألف يورو من "يويفا"، رغم استبعاد دي يونج من قائمة هولندا قبل انطلاق البطولة.وأشارت الصحيفة إلى أن "يويفا" يمنح مخصصات مالية إلى الأندية التي يتواجد لاعبوها في اليورو، بمعدل 10 آلاف يورو عن كل يوم، ويبدأ الحساب قبل 10 أيام من أول مباراة للمنتخب في البطولة.وفي حالة دي يونج، يبدأ الحساب من يوم 6 يونيو/حزيران، لأن أول مباراة لمنتخب هولندا في البطولة ستكون يوم 16 من الشهر نفسه.ويحق لبرشلونة الحصول على تعويض (قدره 5 أيام) عن الفترة من 6 إلى 10 يونيو/حزيران، عندما تم إعلان استبعاد دي يونج رسميا من القائمة.