دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات في انطلاق الجولة 34 اليوم

‏وتقام في الساعة 5:00 عصرا مباراتين، ‏الأولى على ملعب الساحر أحمد راضي بين صاحب الارض نادي الحدود وضيفه فريق نادي الميناء، بينما تقام المباراة الثانية على ملعب السليمانية والذي سيكون الملعب المفترض لنادي كربلاء الذي سيستضيف فريق الكرخ.‏وتقام ثلاث مواجهات أخرى في الساعة 7:30 مساءً، حيث تجري الأولى على ملعب الزوراء بين صاحب الأرض الزوراء، وضيفه فريق نفط الوسط.‏في حين سيكون ملعب الشعب الدولي، مسرحاً لمباراة فريق أمانة بغداد وضيفه فريق الكهرباء.أما ملعب الفيحاء في محافظة البصرة، فسيحتضن مباراة فريق نفط البصرة مع ضيفه فريق القاسم.وتصدر فريق الشرطة ترتيب الفرق بعد انتهاء الجولة الـ33 من دوري نجوم العراق لكرة القدم، برصيد 74 نقطة، فيما احتل فريق القوة الجوية المركز الثاني برصيد 69 نقطة، وجاء فريق الزوراء بالمركز الثالث برصيد 66 نقطة.