فليك يبدأ ثورته في برشلونة.. أكثر من نصف الفريق للبيع

وكان برشلونة أنهى الموسم الماضي 2023-2024 دون التتويج بأي لقب، ليستعين النادي بخدمات هانزي فليك لقيادة الفريق في الموسم الجديد بعد إقالة تشافي هيرنانديز.ويبدو أن فليك يتجه لإحداث ثورة داخل صفوف برشلونة، بعدما أوضحت صحيفة "سبورت" أن هناك لاعبون غير قابلين للمس وآخرون سيرحلون، وآخرون لن يغادرون إلا حال وصول عروض لا يمكن رفضها، من أجل استثمار المبالغ لدعم الفريق في الميركاتو.وتستعرض "العين الرياضية" في السطور التالية مستقبل لاعبي برشلونة في عهد فليك اعتبارا من الموسم الجديد 2024-2025.عدد قليل من لاعبي برشلونة الذين أنهوا الموسم تحت قيادة تشافي هيرنانديز غير قابلين للمس.القائمة ضمت ستة لاعبين يتصدرهم الخماسي الشاب باو كوبارسي، لامين يامال، بيدري، غافي وفيرمين لوبيز، بالإضافة للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.من بين اللاعبين الذين سيرحلون عن برشلونة يأتي الثنائي الإسباني ماركوس ألونسو وإينييغو مارتينيز اللذان تنتهي عقودهم في 30 يونيو/حزيران 2024.وبجانب ماركوس ألونسو، يعتبر رحيل لاعب الوسط أوريول روميو أمرا مؤكدا، ومن الممكن أن يعود إلى جيرونا مقابل مبلغ مماثل لما دفعه برشلونة له الصيف الماضي وهو 3.5 مليون يورو.ولا يزال مستقبل سيرجي روبرتو معلقا في ظل انتهاء عقده مع برشلونة، وإمكانية التجديد لقائد الفريق تعتمد على هامش الراتب الذي يملكه برشلونة.صحيفة "سبورت" عنونت تقريرها بالإشارة إلى أن أكثر من نصف الفريق للبيع، حيث ذكرت أن برشلونة سيستمع إلى العروض المقدمة.وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن النادي الكتالوني سيرحب بأي عرض مناسب لبقية لاعبي الفريق، خاصةً في ظل مساعي النادي المستمرة لحل أزمته المالية.وذكرت أنه سيتم الاعتماد على إيناكي بينيا كبديل لتير شتيغن، لكنه برشلونة قد يدرس رحيله إذا تلقى عرضًا من نادٍ كبير يضمن له المشاركة الأساسية.وأوضحت أن وصول فليك غيّر الموقف بشكل جذري بالنسبة للمدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو، مشيرةً إلى إنه ضروري للمدرب الألماني والنادي يريد تجديد عقده، ولن يغادر إلا في حالة وجود عرض لا يمكن رفضه، ونفس الشيء مع الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي.وأشارت إلى أنه إذا وصل عرض كبير لكل من جول كوندي وأندرياس كريستنسن سيقوم النادي بدراسته.وفي خط الوسط، أوضحت "سبورت" أن وضع الهولندي فرينكي دي يونغ مشابه لأراوخو، حيث يتقاضى راتبا مرتفعا والنادي عرض عليه التجديد، ولكنه لم يستجب حتى الآن، وإذا جاء له عرض كبير، فسيتم الاستماع إليه، والأمر نفسه بالنسبة لإلكاي غوندوغان.وفي الهجوم، سيستمع النادي للعروض المقدمة من أجل فيران توريس ورافينيا، ولكن كليهما لا يُريد المغادرة، كما يأتي روبرت ليفاندوفسكي على رأس قائمة الضحايا المحتملين، ولم يتضح حتى الآن موقف فيتور روكي من البقاء أو إعارشته لناد آخر.