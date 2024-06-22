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بـ"التراضي".. عموتة يرحل عن تدريب المنتخب الأردني

رياضة

2024-06-22 | 11:11
بـ&quot;التراضي&quot;.. عموتة يرحل عن تدريب المنتخب الأردني
2,929 مشاهدة

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم السبت، الموافقة على طلب مدرب النشامى الحسين عموتة وجهازه المساعد بالتراضي.

وذكر بيان للاتحاد، أنه "يعرب الاتحاد الأردني لكرة القدم عن اعتزازه وتقديره العميق للفترة التي قاد فيها المدرب المغربي الحسين عموتة المنتخب الوطني الأول وما قدمه وجهازه المساعد من جهود وخدمات جليلة لكرة القدم الأردنية أثمرت عن تحقيق المنتخب الوطني لإنجاز تاريخي بتحقيق المركز الثاني في بطولة كأس آسيا 2023، إضافة إلى التأهل للدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2026 واحتلال صدارة مجموعته بجدارة".

وأشار البيان أن "الاتحاد يقدر الظروف الخاصة التي تحول دون استمرار المدرب عموتة في قيادة النشامى، وبناء عليه فقد وافق مجلس إدارة الإتحاد على طلب المدرب بإنهاء التعاقد معه وجهازه المساعد بالتراضي".

وأكد الاتحاد الأردني لكرة القدم على أن "الانجازات التي تحققت تحت قيادة عموتة لمنتخب النشامى ستبقى دائما محط تقدير وعرفان للمدرب من أسرة كرة القدم الأردنية والجماهير الأردنية".
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