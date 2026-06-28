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الاتحاد المصري يحسم موقف صلاح وعبد المنعم من مواجهة أستراليا

رياضة

2026-06-28 | 12:08
الاتحاد المصري يحسم موقف صلاح وعبد المنعم من مواجهة أستراليا
210 شوهد

أكد عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى أبو زهرة، اليوم السبت، جاهزية محمد صلاح ومحمد عبد المنعم للمشاركة في مواجهة أستراليا ضمن دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وأوضح أبو زهرة أن الجهاز الفني فضل إراحة عدد من اللاعبين في المباراة الماضية، مشيراً إلى أن صلاح وعبد المنعم سيكونان متاحين للمشاركة في اللقاء المقرر إقامته الجمعة المقبل.

وقد أصيب صلاح ومحمد عبد المنعم خلال التعادل بين مصر وإيران (1-1) في ختام منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم أمس السبت.
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