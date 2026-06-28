الاتحاد المصري يحسم موقف صلاح وعبد المنعم من مواجهة أستراليا

6 أرقام قياسية بعد هدف "النشامى".. ميسي يسطر فصلاً جديداً في تاريخ المونديال
07:40 | 2026-06-28
6 أرقام قياسية بعد هدف "النشامى".. ميسي يسطر فصلاً جديداً في تاريخ المونديال
07:40 | 2026-06-28
بعد الخروج من المونديال.. ما حقيقة "عقاب الطائرة" لنجوم الأوروغواي؟
05:35 | 2026-06-28
بعد الخروج من المونديال.. ما حقيقة "عقاب الطائرة" لنجوم الأوروغواي؟
05:35 | 2026-06-28
السويد تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة فرنسا في المونديال
15:10 | 2026-06-27
السويد تتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة فرنسا في المونديال
15:10 | 2026-06-27