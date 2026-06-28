الاتحاد المصري يحسم موقف صلاح وعبد المنعم من مواجهة أستراليا

أكد لكرة القدم، مصطفى أبو زهرة، اليوم السبت، جاهزية ومحمد للمشاركة في مواجهة ضمن دور الـ32 من 2026.



وأوضح أبو زهرة أن الجهاز الفني فضل إراحة عدد من اللاعبين في المباراة الماضية، مشيراً إلى أن صلاح وعبد المنعم سيكونان متاحين للمشاركة في اللقاء المقرر إقامته الجمعة المقبل.



وقد أصيب صلاح ومحمد خلال التعادل بين وإيران (1-1) في ختام منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم أمس السبت.