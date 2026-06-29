دهوك تحرز لقب بطولة كيا- نيم لكرة الصالات لجامعات إقليم كردستان

وأُقيمت المباراة النهائية في قاعة البدنية والعلوم الرياضية بجامعة في ، بحضور جماهيري غفير، حيث انتهت بأربعة اهداف مقابل ثلاثة .وحضر المباراة كل من للرياضة ، والمدير العام لشركة كيا- نيم محمد الزير، وعميدا كليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة في ودهوك أحمد وزياد محفوظ، ومشرف البطولة سامان بريفكاني.البطل يتوجه إلىهذا ونظمت شركة نيم شركة كيا-نيم، الوكيل الرسمي لشركة كيا موتورز في وشمال ، والراعي الرئيسي لكأس العالم 2026 بطولة جامعات لكرة الصالات بمشاركة 20 فريقا من الجامعات الحكومية والأهلية، وبدعم من والمديرية العامة للرياضة في الإقليم، وجائزة البطل هي سفرة سیاحیة لجمیع اعضاء الوفد الی التركیة لمدة اسبوع واحد.والبطولة تمت بالتعاون مع الكليات الرياضية في جامعات أربيل والسليمانية ودهوك.وفي الختام تم توزيع الجوائز على البطل وصاحب المركز الثاني وسط احتفالات لاعبي ومشرفي الفريقين.