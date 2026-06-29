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دهوك تحرز لقب بطولة كيا- نيم لكرة الصالات لجامعات إقليم كردستان

رياضة

2026-06-29 | 07:23
دهوك تحرز لقب بطولة كيا- نيم لكرة الصالات لجامعات إقليم كردستان
35 شوهد

السومرية نيوز - رياضة
تُوّج فريق جامعة دهوك بطلاً لبطولة جامعات كردستان لكرة الصالات، متغلبًا على جامعة السليمانية في المباراة النهائية بعد أداء قوي للفريقين.

وأُقيمت المباراة النهائية في قاعة كلية التربية البدنية والعلوم الرياضية بجامعة صلاح الدين في أربيل، بحضور جماهيري غفير، حيث انتهت بأربعة اهداف مقابل ثلاثة .
وحضر المباراة كل من المدير العام للرياضة سردار إسماعيل، والمدير العام لشركة كيا- نيم محمد الزير، وعميدا كليتي التربية البدنية وعلوم الرياضة في السليمانية ودهوك أحمد بهاء الدين وزياد محفوظ، ومشرف البطولة سامان بريفكاني.
البطل يتوجه إلى تركيا
هذا ونظمت شركة نيم شركة كيا-نيم، الوكيل الرسمي لشركة كيا موتورز في إقليم كردستان وشمال العراق، والراعي الرئيسي لكأس العالم 2026 بطولة جامعات كردستان لكرة الصالات بمشاركة 20 فريقا من الجامعات الحكومية والأهلية، وبدعم من وزارة التعليم العالي والمديرية العامة للرياضة في الإقليم، وجائزة البطل هي سفرة سیاحیة لجمیع اعضاء الوفد الی اسطنبول التركیة لمدة اسبوع واحد.
والبطولة تمت بالتعاون مع الكليات الرياضية في جامعات أربيل والسليمانية ودهوك.
وفي الختام تم توزيع الجوائز على البطل وصاحب المركز الثاني وسط احتفالات لاعبي ومشرفي الفريقين.
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