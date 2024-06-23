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منتخب الشباب يغادر إلى السعودية.. ماذا تعرف عن بطولة "الديار العربية" غرب آسيا؟

رياضة

2024-06-23 | 04:12
منتخب الشباب يغادر إلى السعودية.. ماذا تعرف عن بطولة &quot;الديار العربية&quot; غرب آسيا؟
1,295 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

غادر، اليوم الأحد من مطار العاصمةِ بغداد، وفد منتخب شباب العراق، متوجهاً إلى مدينةِ الطائف في المملكة العربية السعودية للمُشاركةِ في بطولة (الديار العربية) غرب آسيا التي ستنطلق مبارياتها في 25 من الشهر الحالي.

وسيلعب المنتخب أولى مبارياته في البطولةِ أمام المنتخبِ الأردني في السادس والعشرين من هذا الشهر، ثم يلاقي المنتخبَ الألباني في الثامن والعشرين منه، على أن يختتمَ مبارياتَ مجموعته بمواجهةِ نظيره اللبناني يوم 30 من الشهر نفسه.

ويوم أمس، أعلن الملاكُ الفنيّ لمنتخبِ شباب العراق، قائمةَ المنتخب المشارك في البطولةِ، وضمت القائمة (26) لاعباً هم كل من: منير أمير أحمد، وسام علي حميد، ليث ساجد قاسم، محمد غالب طالب، موسى علاء كاظم، علي كريم عبد، حسين فاهم عدنان، مسلم موسى فياض، مقتدى سعد عبد زيد، سجاد حسين عبد الله، ليث ضياء محمود، علي مخلد علي، أموري فيصل مطشر، سيف فراس كامل، هلكورد قيس، كرار جعفر كاطع، مصطفى نواف زكي، أحمد جاسم لعيبي، سيداد حاجي نوري، محمد باقر وسام، محمد علي وحيد، علي أكبر طاهر، مؤمل محمود ياسر، محمد جميل شناع، بوتان طه كريم، مصطفى قابيل مصطفى.

كما شهدت القائمة غياب لاعب تورينو الإيطالي، آدم طالب ومدافع شالكة الألماني رومان دولاتشي وكذلك أريان أمين، المحترف في الدوري الألماني.

ويشارك في البطولة 12 منتخباً عربياً، إضافة إلى منتخب ضيف من أوروبا الشرقية، والدول المشاركة هي: سوريا – الأردن – الإمارات – البحرين – السعودية – عُمان – البحرين – فلسطين – الكويت – اليمن – ومنتخب ألبانيا كضيف للبطولة.
 
وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى ثلاث مجموعات:
–المجموعة الأولى ضمت: السعودية وعمان واليمن والكويت.
–المجموعة الثانية ضمت: لبنان و العراق و الأردن وألبانيا.
فيما ضمت الثالثة، سوريا والإمارات والبحرين وفلسطين.

وبحسب نظام البطولة، ستلعب الفرق فيما بينها بطريقة الدوري من مرحلة واحدة يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل مركز ثان في المجموعات إلى الدور الثاني.

وستنطلق منافسات النسخة الثالثة من البطولة في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية خلال الشهر الحالي في الفترة من 25 حزيران وحتى الخامس عشر من شهر تموز المقبل.

وتعود تسمية البطولة باسم بطولة الديار العربية نسبة إلى شركة الديار العربية للتطوير العقاري في المملكة العربية السعودية، والتي حصلت على حقوق الرعاية الحصرية لبطولة اتحاد غرب آسيا بنسختها الثالثة للشباب.
من يقود منتخب شباب العراق في بطولة غرب آسيا؟
وسيقود منتخب شباب العراق في البطولة المدرب حيدر جبار بدلاً من المدرب عماد محمد، الذي تعرض لعقوبة من قبل الاتحاد الدولي "فيفا" لمدة ستة أشهر (تنتهي في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل)، بسبب عدم التزامه بالمعايير الانضباطية للاتحاد الدولي.

يشار إلى أن منتخب شباب العراق يحمل لقب النسختين الأخيرتين من البطولة، حيث توج بها حين استضافها في مدينتي البصرة وأربيل عام 2021، وشهدت -بالإضافة إليه- مشاركة منتخبات فلسطين واليمن والبحرين والكويت وسوريا والإمارات والأردن ولبنان.
 
كما توج بلقب النسخة الأولى التي أقيمت في فلسطين عام 2019، وشهدت كذلك مشاركة الإمارات والأردن وفلسطين والبحرين وقطر.
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