قرار عاجل من يويفا بعد "واقعة رونالدو"

وقال "يويفا" في بيان رسمي: "سيتم اتخاذ تدابير سلامة إضافية في الملاعب العشرة في ألمانيا، رغم أنه لم يتم الكشف عن الخطة المحدثة لمنع المتسللين الذين يواجهون المحاكمة الجنائية".وأضاف: "أي تسلل إلى الملعب يشكل خرقا لقواعد الاستاد، وسيؤدي إلى الطرد من الملعب ومنع دخول كافة المباريات، وتقديم شكوى جنائية رسمية بتهمة التعدي على ممتلكات الغير".واقتحم 4 مشجعين أرض الملعب لملاحقة رونالدو، أثناء المباراة التي فاز فيها منتخب البرتغال على تركيا 3-0، كما حاول كثيرون الوصول له بعد انتهاء المباراة.وعلى الرغم من أن مقتحمي الملعب كانوا يريدون فقط التقاط صور شخصية مع الدون، إلا أن الخطة الأمنية للبطولة تهدف أيضا لحماية اللاعبين من الأذى.وشهدت مباريات "يورو 2024" اقتحام العديد من المشجعين لأرض الملعب، بما في ذلك مشجع يحمل كاميرا اقترب من النجم البلجيكي كيفن دي بروين، في مباراة ضد سلوفاكيا في فرانكفورت.