ميسي يصدم غوارديولا باعتراف مثير.. ماذا قال؟

ميسي يرتبط بعلاقة قوية مع غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي حاليا، منذ فترتهما سويا في برشلونة (2008-2012).وشهدت تلك الفترة حقبة ذهبية لبرشلونة بوجود بيب في مقعد المدير الفني، وميسي على أرض الملعب في عدة مراكز منها "المهاجم الوهمي".وقال ميسي في تصريحات نقلها موقع "سبورت بايبل" الإنجليزي: "لقد تسببت حقبة غوارديولا في بعض الارتباك لكرة القدم، الجميع يريد أن يلعب بهذه الطريقة الآن".وأوضح ليو أن هذه الطريقة باتت مطلوبة من الأطفال في سن السادسة أو السابعة، وأن يلعبوا بلمستين بسرعة.واختتم: "في هذا السن، ما حدث معي يجب أن يحدث لهؤلاء الأطفال، لا يجب أن نسلبهم عفويتهم".