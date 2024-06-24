مبابي مهدد بعقوبة شائكة

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية أن مبابي وعثمان ديمبلي قد يغيبان عن صفوف منتخب فرنسا حال تأهله لدور ال16 في بطولة يورو 2024 بألمانيا.وأوضحت أنه حال حصول مبابي وديمبلي على بطاقة صفراء في مباراة بولندا غدا الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الرابعة سيغيب الثنائي عن صفوف الديوك بسبب تراكم الإنذارات.ولفتت إلى أن عثمان ديمبلي وكيليان مبابي هما الوحيدان المهددان بالإيقاف بعد حصولهما على إنذار في المباراة الأولى أمام النمسا.ويسابق مبابي (25 عاما) الزمن للمشاركة أمام بولندا، حيث يستعد لارتداء قناع طبي بعد تعرضه لكسر في الأنف حرمه من المشاركة في المباراة الماضية أمام هولندا يوم الجمعة.