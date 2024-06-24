نبأ سار لبرشلونة في صفقة مرتقبة

وارتبط اسم ويليامز، بالانتقال لصفوف تشيلسي وبرشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، أن تشيلسي ليست لديه أي خطط لتفعيل الشرط الجزائي في عقد نيكو ويليامز.وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "يقدر تشيلسي ويليامز، وأدرجه بالفعل في القائمة المختصرة الصيف الماضي، قبل التعاقد مع كول بالمر".وأضاف: "لكن مجلس إدارة النادي يعتقد أن التكلفة الإجمالية للصفقة باهظة الثمن حاليًا بالنسبة للرواتب ورسوم النقل".وأكمل: "هناك شرط جزائي في عقد ويليامز بقيمة 58 مليون يورو بالإضافة إلى الضرائب، إلى جانب راتبه الضخم".وختم: "يواصل تشيلسي مراقبة وتقدير نيكو، لكن الخطة الحالية لا تقضي بالمضي قدمًا في تفعيل الشرط الجزائي".