دوري نجوم العراق.. 5 مواجهات في انطلاق الجولة الـ 35 اليوم

ويستهل مباريات الجولة فريقا نادي القاسم وضيفه فريق نفط الوسط، وتقام المباراة على ملعب الكوت عند الساعة الخامسة عصرا.ويستضيف فريق الزوراء على ملعبه، فريق الحدود في الساعة السادسة عصراً.وتقام مباراتان عند الساعة السابعة والنصف مساءً تجمع الاولى فريق نادي اربيل وضيفه فريق النجف على ملعب فرانسوا حريري.بينما تقام الثانية على ملعب الشعب الدولي بين فريقي نادي امانة بغداد وضيفه نادي القوة الجوية.ويختتم فريقا نادي الكهرباء وضيفه نادي الطلبة مباريات اليوم الأول من الجولة الـ 36، في لقاء يقام على ملعب الزوراء عند الساعة التاسعة مساءً .