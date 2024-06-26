رسميا.. ليفركوزن يعلن ضم لاعب برشلونة

وقال النادي في بيان: " تعاقد نادي باير ليفركوزن مع المدافع الإيطالي أندريا ناتالي (16 عاما) قادما من برشلونة، حتى صيف 2027".وذكر سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، في تصريحات لموقع ناديه: "كان أندريا ناتالي لاعبا مثيرا للاهتمام للغاية ومطلوبا للغاية هذا الصيف بصفته بطل أوروبا تحت 17 عاما في إيطاليا".وأضاف: "لذلك نحن سعداء للغاية لأنه اختار باير ليفركوزن".وختم: "على المدى الطويل، لديه كل المتطلبات الأساسية ليصبح عاملا مهما في عملنا في المستقبل".