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رسميا.. ليفركوزن يعلن ضم لاعب برشلونة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
أعلن نادي باير ليفركوزن رسميا، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب برشلونة، حتى صيف 2027.
وقال النادي في بيان: " تعاقد نادي باير ليفركوزن مع المدافع الإيطالي أندريا ناتالي (16 عاما) قادما من برشلونة، حتى صيف 2027".
وذكر سيمون رولفس، المدير الرياضي لليفركوزن، في تصريحات لموقع ناديه: "كان أندريا ناتالي لاعبا مثيرا للاهتمام للغاية ومطلوبا للغاية هذا الصيف بصفته بطل أوروبا تحت 17 عاما في إيطاليا".
وأضاف: "لذلك نحن سعداء للغاية لأنه اختار باير ليفركوزن".
وختم: "على المدى الطويل، لديه كل المتطلبات الأساسية ليصبح عاملا مهما في عملنا في المستقبل".
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