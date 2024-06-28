العراق في مواجهة ألبانيا على ملعب عكاظ عصر اليوم

وأكمل منتخبنا الشبابي يوم أمس الخميس استعداداته لخوض هذه المباراة بإقامة آخر وحدة تدريبية له ركزت على تجاوز الأخطاء التي حصلت في مباراته الأولى أمام نظيره الأردني التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف.وستقام ثلاث مباريات اليوم أيضاً حيث يلتقي في الساعة الخامسة عصراً منتخبا فلسطين والبحرين على استاد مدينة الملك فهد الرياضية المجموعة(C)، فيما يلعب منتخب الإمارات مع نظيره السوري في الساعة التاسعة مساءً على استاد مدينة الملك فهد الرياضية لحساب المجموعة (C).وستختتم مباريات اليوم بمباراة منتخب الأردن أمام نظيره اللبناني لحساب المجموعة (B) في الساعة التاسعة مساءً على ملعب نادي عكاظ.