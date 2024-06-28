الكشف عن سبب مغادرة فودين معسكر إنجلترا في ألمانيا

وغادر فودين معسكر منتخب "الأسود الثلاثة" الأربعاء الماضي بسبب ما وصفها المنتخب الإنجليزي حينها بأنها "مسألة عائلية ملحة".ولكن منتخب إنجلترا أكد اليوم الجمعة، أن فودين التحق مجددا بمعسكر المنتخب من خلال منشور ترحيبي على منصة "إكس" وتضمن رمزا تعبيريا لطفل في إشارة إلى أن فودين اضطر لمغادرة معسكر منتخب بلاده مؤقتا لحضور ولادة طفله الثالث.وقال المنتخب في المنشور "تهانينا ومرحبا بعودتك"، إلى جانب مقطع مصور يظهر فودين وهو يسير نحو ملعب التدريب.وبدأ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المنصرم، جميع المباريات الثلاث مع إنجلترا في دور المجموعات بـ"يورو 2024"، ومن المتوقع أن يكون في التشكيلة الأساسية لمباراة دور الـ16 ضد سلوفاكيا بعد غد الأحد.