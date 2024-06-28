بالصور.. رياض محرز يتعرض لحادث سير

وانضم محرز، لصفوف أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من مانشستر سيتي مقابل 35 مليون يورو.ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، العديد من الصور للحادث الذي تعرض له رياض محرز؛ حيث تسبب في بعض الخدوش لسيارته الفارهة المقدر سعرها ب220 ألف جنيه إسترليني.وأوضحت "سيارة محرز، اصطدمت بشاحنة بيضاء، ما تسبب في بعض الخدوش بالجانب الأيمن، بالإضافة للضرر الذي لحق بالعجلة الأمامية لجانب الراكب".وظهر محرز في الصور أثناء الاتصال بالجهة المختصة لسحب السيارة من مكان الحادث، دون الإشارة للشخص الذي كان يقودها.يذكر أن محرز ظهر بمستوى رائع خلال الموسم الماضي مع "الراقي"، سجل خلالها 12 هدفا، وصنع 14 في 33 مباراة خاضها بمختلف المسابقات.