صفاء هادي يعلق على انتقادات الجماهير العراقية

وأوقعت قرعة التصفيات، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والأردن وعمان وفلسطين والكويت.وقال هادي إن القرعة وضعت المنتخب العراقي في مجموعة متوازنة والمنتخب العراقي يمكنه التأهل فيها إلى كأس العالم مباشرة، خصوصًا أنها خدمت أسود الرافدين وأبعدته عن منتخبات شرق آسيا، لأن تلك المنتخبات تأخذ جهدًا كبيرًا من اللاعبين بسبب رحلات السفر الطويلة ذهابًا وإيابًا".وأضاف صفاء هادي: "يجب علينا كلاعبين أن ندخل في كل مباراة كأنها مباراة نهائية ولا يوجد مجال لارتكاب الأخطاء أبدًا، نحن نحترم كل المنتخبات الموجودة في مجموعتنا ويجب عدم التقليل من قيمة أي منتخب لأن جميع المباريات ستكون حساسة ومهمة وقد تحسم عن طريق تفاصيل صغيرة جدًا".وأكمل قائلاً: "مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، مدرب محترم وطريقته ببناء اللعب من الخلف لا يطبقها إلا الإسباني وهم مميزون في تلك الطريقة، اللاعبون العراقيون بدؤوا يتأقلمون معها ونحن نستمر في بذل الجهود لنكون بأفضل صورة ممكنة بالنسبة للمدرب الإسباني وكادره المساعد".وأوضح: "وجود رئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال، أمر مهم بالنسبة للمنتخب العراقي، إذ أصبح له كيانًا خاصًا به وليس كالسابق حين كان يعاني من التهميش والإهمال في بعض الأحيان، الصفة البارزة في عمل الاتحاد العراقي الآن هي الانضباط والتعامل الرسمي".وعن انتقادات الجماهير العراقية له في بعض المناسبات الرياضية، أكد صفاء هادي قائلًا: "أتقبل كل الانتقادات من الجماهير العراقية التي تحرص كل الحرص على أن يكون المنتخب العراقي بأفضل صورة، أعدهم بأنني سأعمل على إصلاح الأخطاء وتطوير الأداء أكثر وأكثر"، بحسب winwin.ومن المقرر أن يدخل المنتخب العراقي معسكرًا تدريبيًا يسبق التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، إذ من المؤمل أن يكون المعسكر في الدوحة أو في البصرة خلال نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل، أي قبل فترة وجيزة من خوض أولى مباريات العراق بالتصفيات أمام المنتخب العماني بملعب البصرة الدولي في الخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.