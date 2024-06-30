بعد الخروج المدوي.. الاتحاد الإيطالي يحسم مصير سباليتي

وقال رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا في مؤتمر صحفي: "أنا شخص عملي، من المستحيل حل المشكلات عبر التخلي عن مشروعٍ طويل الأمد أو الاستغناء عن المدرب واللاعبين الذين رافقونا في هذا المشروع".وأضاف غرافينا "سباليتي لديه ثقتنا، يجب أن يكون لديه ثقتنا، يحتاج إلى العمل، إذ تبدأ مسابقة دوري الأمم الأوروبية خلال 60 يوما".وتابع "لا نستطيع أن نتصور أن لاعبا مثل (كيليان) مبابي أو كريستيانو رونالدو سيظهر فجأة (في المنتخب الإيطالي)، لذا يجب أن نكون صبورين".وتبدأ إيطاليا حملتها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة فرنسا في باريس في السادس من سبتمبر المقبل، في المجموعة الثانية التي تضم بلجيكا وإسرائيل أيضا.وودعت إيطاليا حاملة اللقب البطولة القارية التي تستضيفها ألمانيا، على يد سويسرا 0-2 في برلين أمس السبت، لكن هذا الخروج لم يكلف سباليتي (65 عاما) منصبه.ولم تقدم إيطاليا بقيادة سباليتي الذي خلف روبرتو مانشيني في الصيف الماضي، المأمول منها في ألمانيا، وهي التي غابت عن آخر نسختين من كأس العالم أيضا.